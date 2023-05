Potrącił dziecko na pasach w Lesznie i odjechał. Policja już go namierzyła dzięki świadkom i kamerom ZDJĘCIA I FILM

Dziecko szło wzdłuż ulicy 17 Stycznia i kierowało się na wprost, w kierunku stadionu. Do pokonania miało pasy u zbiegu Racławickiej i 17 Stycznia. Tam doszło do wypadku.

Do wypadku doszło w poniedziałek 15 maja 2023 około godziny 10.30 na pasach przecinających Racławicką obok jednostki wojskowej.

11-latka potrącona na pasach w Lesznie. Kierowca odjechał - zobacz film

Poszkodowana to 11-latka, która szła właśnie do szkoły. Została uderzona w nogę i pomocy udzielała jej załoga karetki pogotowia. Wstępnie wiadomo, że obrażenia nie są poważne. Kierowca miał jednak obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Zostawił jednak dziewczynkę i pojechał dalej.

-To był czarny samochód. Nie znam marki i nie zauważyłam numerów. Jechał dalej w Racławicką w stronę ronda na Lipowej – przyznaje kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Sprawca namierzony, stanie przed sądem

Po południu udało się ustalić, kto kierował samochodem.

- Policjanci na podstawie zapisów monitoringu i zeznań świadków ustalili, że sprawcą był 70-letni mieszkaniec gminy Poniec jadący skodą. Stanie przed sądem za spowodowanie kolizji i nieudzielenie pomocy poszkodowanej - mówi Daria Żmuda z policji w Lesznie.

Wiadomo, że 70-latek był trzeźwy. Przed sądem może czekać go wysoka grzywna - nawet do 30 tysięcy złotych oraz zakaz kierowania pojazdami od 6 miesięcy do 3 lat.