Powiat leszczyński modernizuje ulicę Grotnicką we Włoszakowicach. Kawałek drogi prowadzącej do Boszkowa będzie jak nowy

Trwa przebudowa ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach

Przebudowę drogi powiatowej - ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach, od skrzyżowania z drogą w kierunku Bukówca Górnego do skrzyżowania z drogą gminną zlecono firmie Sob-Bruk z Pelikana. Inwestorem jest powiat leszczyński, który na roboty za 3 400 000 złotych otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Swoją cegiełkę do prowadzonej inwestycji w wysokości 100 000 złotych dołożyła gmina Włoszakowice.