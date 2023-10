Powrót Króla 2023. Przedszkolaki powitały króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Powrót Króla w Lesznie

Przedszkolaki nie tylko powitały króla Stanisława Leszczyńskiego z małżonką Katarzyną, ale także zaprezentowały, przygotowane specjalnie dla niego występy artystyczne. Były tańce i śpiewy, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Organizatorzy, czyli samorząd Leszno i Organizacja Turystyczną Leszno-Region, przygotowali wiele innych atrakcji.

Dzieci nie tylko powitały króla Stanisława Leszczyńskiego z żoną Katarzyną, ale zaprezentowały przygotowane specjalnie dla królewskiej pary występy artystyczne Dariusz Staniszewski

Zaplanowaliśmy kilka wydarzeń związanych z królem Stanisławem Leszczyńskim. Kulminacją będzie odsłonięcie pomnika króla Stanisława, która będzie miała 20 października, a więc w dzień urodzin Stanisława Leszczyńskiego - mówił wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.

Jednym z wydarzeń było spotkanie autorskie z Marcinem Wolskim, a pretekstem do wizyty pisarza w Lesznie była promocja najnowszej powieści „Wariant Lotaryński". To opowieść płaszcza i szpady, a jednocześnie historia alternatywna, w której M. Wolski próbuje odpowiedzieć, co by było, gdyby król Stanisław Leszczyński utrzymał się na tronie a korona Polski nie przypadłaby Sasom.