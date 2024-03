Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Leszno, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Wielkopiątkowy wieczór i Wielka Sobota upływają w Kościele na adoracjach przy Grobie Pańskim. W niektórych miejscach trwały one również całą noc z piątku na sobotę - tak było m.in. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Adoracje potrwają dziś, tj. 30.03 do wieczora. Zobaczcie, jak wyglądają Groby Pańskie w leszczyńskich kościołach.

Przebudowa dawnej octowni na muzeum będzie kolejną duża inwestycją w Lesznie. Inwestycja za ponad 40 000 000 złotych będzie sfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej i krajowych. „Jestem spokojny o to, że na nowe muzeum będą pieniądze" mówił marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowe muzeum będzie gotowe do końca 2027 roku. Marszałek Marek Woźniak w Lesznie gościł w środę 27 marca 2024 roku.

W Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce pierwsza w 2024 roku Gala Leszczyńskiego Becikowego. „W tak trudnych czasach, po pandemii, decyzja o nowym dziecku jest ważna. Jestem rodzicem dwóch synów i wiem, że każda pomoc jest potrzebna" mówił prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Ile jest brukowanych ulic w Lesznie? Okazuje się, że całkiem sporo, ale ten typ historycznej nawierzchni ma tylu zwolenników co wrogów. Gdy zapytaliśmy mieszkańców Leszna o to, czy lubią brukowane ulice naszego miasta – opinie są podzielone i padają różne argumenty.

Zatrudnienie miejskiego neurologa dla seniorów – to pomysł, który zgłosili we wtorek 26 marca 2024 kandydaci PiS w wyborach samorządowych w Lesznie. Chcą, by z kasy miejskiej do prowadzonego przez Urząd Marszałkowski szpitala w Lesznie trafiało rocznie około miliona złotych na zatrudnienie lekarza specjalisty. W pierwszej kolejności miałby to być neurolog.