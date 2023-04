Prasówka z marca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lesznie? Bądź na bieżąco

Fanki minimalizmu i francuskiego manicure’u powinny poznać nową technikę malowania paznokci. Micro french to hit tej wiosny. Ten subtelne i delikatne paznokcie będą pasowały na każdą okazję. Zobacz, jak wyglądają i sprawdź inspiracje – znajdziesz je w galerii zdjęć.

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w środę 29 marca. Najpierw w Muchocinie pod Międzychodem, a potem także w Międzychodzie. Młody mężczyzna miał bestialsko zamordować najpierw 22-letniego mężczyznę w jednym z mieszkań, a potem także 45-letnią kobietę w Międzychodzie. Trwają poszukiwania zabójcy.

oukitel wp20 to wytrzymały smartfon zaprojektowany…

oukitel wp5 to kompaktowy i wytrzymały smartfon wy…

oukitel wp20 to wytrzymały smartfon zaprojektowany…

nokia c21 plus łączy charakterystyczne dla naszej …

C21 Plus 2/32GB DS TA-1424 PL Smartfon NOKIA

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zerwała umowę z jednym z lekarzy z leszczyńskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Informację przekazał publicznie dyrektor WSzZ, Krzysztof Albiński. Powodem jak sam przyznał - był stosunek medyka do pacjentów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Leszna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Największa rowerowa impreza w Lesznie ponownie wraca do kalendarza w 2023 roku. Rowerowa majówka 2023 w Lesznie będzie miała w tym roku nowego organizatora. Znana jest już trasa, program oraz regulamin rowerówki i oczywiście jej termin. Spodziewanych jest nawet kilka tysięcy uczestników.

Dobra wiadomość dla polskich emerytów. ZUS podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Listonosze dostarczą środki jeszcze przed Wielkanocą. Natomiast wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.