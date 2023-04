Przerażające miejsce w samym centrum Leszna. Kiedyś ubijano tu zwierzęta

Zespół pustostanów w samym centrum Leszna z miesiąca na miesiąc jest w coraz gorszym stanie. Obiekty, z których wywieziono już wszystko co wartościowe, zaczynają się walić. W ruinach wybuchają pożary i dochodzi do tragedii. Tylko w ostatnim czasie znaleziono tam zwłoki kobiety, a nie był to pierwszy zgon na terenie starej rzeźni.

Miejsce grozy w Lesznie - stara rzeźnia

Ciało mężczyzny znaleźli strażnicy miejscy w czasie patrolu pustostanów na terenie Leszna. Mężczyzna zmarł w jednym z budynków dawnej rzeźni przy Tamie Kolejowej. To bezdomny. W Lesznie działa…

Obiekt stał się koczowiskiem bezdomnych. Spędzali tam kilka zim w ostatnich latach. Niebezpieczne obiekty w centrum Leszna patroluje straż miejska, ale z czasem wchodzenie do kolejnych z nich staje się zbyt ryzykowne nawet dla funkcjonariuszy.

Zamknięty kilkanaście lat temu zakład stał się największym pustostanem w Lesznie. Zajęty przez bezdomnych, jeszcze do ubiegłego roku był ich koczowiskiem i miejscem pozyskiwania surowców. Mieszkali tam i kradli co się tylko dało. Zdemontowano instalacje, sieci wodno – kanalizacyjne, drzwi, okna ościeżnice, a nawet stalowe elementy konstrukcji budynków.

Dawna rzeźnia w Lesznie – niebezpieczne śmietnisko

Kolejnym problemem okazały się śmieci. Ktoś wpadł na pomysł, by na teren dawnej rzeźni, którego tak naprawdę nikt nie kontroluje, zwozić odpady niewiadomego pochodzenia. Brak nadzoru sprawił, że na teren między budynkami trafiły setki worków z różnymi odpadami. Zajęły teren placu, gdzie kiedyś trwał rozładunek bydła. Co jest w workach? Tego nie wiadomo. Jasne jest, że ci, którzy przywozili śmieci, poruszali się drogą, którą kiedyś wożono bydło. Wjeżdżali główną bramą dawnej rzeźni, którą z czasem całkowicie wybito.

Betonowe bloki w bramie dawnej rzeźni Ktoś podrzucał tu odpady

Aby zapobiec kolejnym dostawom i wjazdowi na teren rzeźni w ostatnim czasie w miejscu bramy postawiono dwa betonowe bloku blokujące wjazd. Do rzeźni prowadzą jednak jeszcze przynajmniej dwie inne bramy i te na razie nie dostały przez nikogo sforsowane.

Dawna rzeźnia w Lesznie stała się schronieniem dla grupy bezdomnych. Mieszkają tu, zbierają odpady, sprzedają, co tylko się da. Stara rzeźnia w Lesznie jest solą w oku służb i władz miasta. Jak się…

Kto jest właścicielem dawnej rzeźni w Lesznie?

Ciało mężczyzny znaleźli strażnicy miejscy w czasie patrolu pustostanów na terenie Leszna. Mężczyzna zmarł w jednym z budynków dawnej rzeźni przy Tamie Kolejowej. To bezdomny. W Lesznie działa…

- Zarejestrowana jest we Wschowie - w garażu. W tle są jeszcze Rosjanie, którzy prowadzili tam działalność gospodarczą. Cała korespondencja przez nas wysyłana do właścicieli wraca jako zwroty do Urzędu Miasta – tłumaczył jakiś czas temu prezydent Leszna, Łukasz Borowiak.

Miasto zapowiadało, że chce się starać o pieniądze z budżetu państwa na zabezpieczenie obiektów dawnej rzeźni, by uniemożliwić do nich dostęp osobom postronnym. W tej sprawie nie wydarzyło się jednak nic aż do dziś. Pustostan w samym centrum Leszna pozostaje elementem degradującym tę część miasta. Ruderę widać też z wiaduktu Grota – Roweckiego, pod którym stoją obiekty. Samorząd Leszna wyremontował w 2022 roku sąsiadującą z dawną rzeźnią ulicę Kustronia i planuje budowę obok parkingów miejskich.