Mieszkańcy ulicy Kordeckiego na Gronowie nie chcą wybudowanego pół roku temu skateparku w Lesznie. Jest petycja w tej sprawie

Obiekt oddano do użytku latem 2023 roku. Inwestycja w Gronowie to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na inwestycję na Gronowie zagłosowało w ramach budżetu obywatelskiego 1090 osób. Budowę skateparku wyceniono wtedy na 550 tysięcy złotych.

Gronowo to dzielnica, która cały czas się rozwija. Jest tu bardzo dużo dzieci i młodzieży, która ma daleko na skateplazę na Zatorzu. Teraz będzie taki obiekt właśnie przy Kordeckiego – mówiła wówczas Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

O ile plac zabaw nie wywołał emocji, to już skatepark po kilku letnich miesiącach wzbudził ogromne emocje. Mieszkańcy Kordeckiego i Połanieckich mają dość obiektu.

Nowy skatepark w Gronowie ma powierzchnię 400 metrów kwadratowych. To kolejny obiekt rekreacyjny przy Kordeckiego. Rok wcześniej miasto, dzięki dofinansowaniu unijnemu, oddało tam do użytku plac zabaw, który znajduje się obok skateparku.

Dokument wkrótce ma trafić do Urzędu Miasta w Lesznie.

Wybudowano go bez jakichkolwiek konsultacji. Zignorowano przepisy dotyczące odległości od zabudowań. Nie da się tu mieszkać od czasu budowy. Hałasy, przekleństwa i śmieci. Mamy tego dość i stąd nasza petycja, pod którą właśnie zbieramy podpisy – mówią mieszkańcy.

Zapytaliśmy Urząd Miasta o kwestię konsultacji społecznych w sprawie budowy skateparku i szans na jego przeniesienie. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Obiekt powstał na betonowej płycie, którą wylewano tygodniami, jako podbudowę konstrukcji sportowych. One same być może dałoby się przenieść po demontażu. Betonowy ,,fundament'' z pewnością nie jest możliwy do relokacji.