Przesyłka z ulicy Zamenhofa postawiła strażaków na nogi. Podejrzana paczka w pocztowym budynku w Lesznie

Akcja PSP w budynku poczty w Lesznie

W lutym pod głosowanie radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego trafi projekt uchwały o podwyższeniu opłat za egzamin na prawo jazdy. Oznacza to, że kursanci podchodzący do egzaminu na kategorię B…

Przesyłka nadana przy ulicy Zamenhofa w Lesznie postawiła na nogi staż pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną. Co tam się wydarzyło? Przy ulicy Zamenhofa nadano przesyłkę pocztową ze specjalnym piktogramem, który informuje o zagrożeniu biologicznym. Niepokój wzbudził również brak nadawcy i odbiorcy na paczce.

W akcję zaangażowano straż pożarną, która po sprawdzeniu paczki ustaliła, że nie stwarza ona zagrożenia. Umieszczony był w niej sensor do mierzenia poziomu glukozy we krwi, ponieważ urządzenie było już użyte, to było specjalnie opakowane. O tym co stanie się z przesyłką zadecyduje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Podczas akcji w pocztowym budynku mieszczącym się u zbiegu ulicy Słowiańskiej i alei Krasińskiego, gdzie przesyłka dotarła, zablokowano odcinek ulicy Słowiańskiej pomiędzy ulicą Przemysłową a alejami Krasińskiego. Jeśli intencją nadawcy paczki był żart, to zapłacili za niego strażacy i pracownicy poczty stresem podczas akcji.