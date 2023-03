Remont hali Trapez w Lesznie droższy o kolejne miliony. Kiedy koniec prac i ile miasto wyda na modernizację? FILM

Modernizacja hali Trapez w Lesznie ruszyła w połowie 2023 roku.Remont miał trwać do listopada 2022 roku. Wtedy okazało się, że inwestycja nie zakończy się w terminie. Jako powód podawano problemy z dachem obiektu. Wykonawca prac miał odkryć, że zadaszenie zawiera elementy azbestowe, których nie było w żadnej dokumentacji.

Trapez droższy i z kolejnymi opóźnieniami. Kiedy koniec?

To wymaga specjalnych procedur demontażu i podnosi koszty. Podano więc nowy termin zakończenia zadania – koniec lutego 2023. Pod koniec stycznia 2023 stało się jasne, że ten termin jest całkowicie nierealny.

Z końcem lutego 2023, a więc za niewiele ponad miesiąc, mija drugi termin zakończenia remontu hali Trapez w Lesznie. Przesunięto go z powodu wykrycia azbestu i trudności z zakupem materiałów.…

Miało być 5,5 miliona - jest ponad 10, a finalnie będzie prawie 13

Pierwotnie miasto szacowało koszty remontu na 5,5 miliona złotych. Po przetargu okazało się, że zadanie jest dwukrotnie droższe i pochłonie ponad 10 milionów. To już jednak całkowicie nieaktualne dane, w obliczu opóźnień i spraw związanych z dachem. Teraz podano nowy koszt wymagający ,,dokładki'' blisko 3 milionów złotych.

Droższy remont hali Trapez w Lesznie - rozmowa ze Sławomirem Kryjomem, dyrektorem MOSIR w Lesznie i radnym Jackiem Mateckim z opozycji

Remont hali Trapez - termomomodernizacja zmienia się w ,,generalkę''

- Rozmawiamy to o 38- letnim obiekcie, który nigdy nie był porządnie remontowany. Ten obiekt musi być bezpieczny w użytkowaniu. Dzisiaj w oparciu wskazania strażaków wiemy, co mamy zrobić. Nikt nie chce przeżywać w Lesznie drugich Katowic, a drewniana konstrukcja Trapezu nie jest wcale taka prosta - dodaje S. Kryjom.

Dyrektor MOSIR podkreślił też, że Trapez przed remontem ,,żył''' niemal przez cały rok organizując wiele imprez sportowych i kulturalnych.

- Mało kto wie, że tu 320 dni w roku coś się działo. To nie jest prywatna inwstycja Kryjoma i Borowiaka. My to robimy dla mieszkańców Leszna - mówi Kryjom.

Prezydent Łukasz Borowiak dodał, że skala inwestycji jest większa nie tylko z powodu ,,niespodzianek'' w dachu. - Na przykład pani radna Mroczkowska postulowała o likwidację barier architektonicznych i my to właśnie robimy. Termomodernizacja zamienia się w generalną modernizajcę i chcemy by Trapez stał się ,,perełką'' Leszna - przyznał prezydent Leszna.

Radni w głosowaniu przyznali na dodatkowe prace na Trapezie dziś kwotę 3 milionów złotych. Jedenaście osóbb było za, a siedmioro - przeciw.