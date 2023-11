Rozbój pod marketem w Lesznie. Narzeczeni kradli alkohol, a przyłapani zaatakowali ochroniarza

To był brutalny rozbój i tak sprawę potraktował leszczyński sąd. Wszystko zaczęło się kilka dni temu w jednym z leszczyńskich marketów. Do sklepu przyjechała para: 27-latka z Leszna i 31-latek z Rydzyny. Nieoficjalnie wiadomo, że to narzeczni.

W czasie zakupów interesował ich głównie alkohol i ten z ,,górnej półki''. Dla niepoznaki z regału wzięli też paczkę czipsów. Przy kasach jednak wcale nie zamierzali płacić.