Tłumy leszczyniaków na procesji Bożego Ciała. Przeszli sprzed kościoła pw. św. Jana na plac Metziga

Co roku w dniu, w których przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana świętem Bożego Ciała, w Lesznie organizowana jest tzw. centralna procesja. Spotykają się na niej księża, służba liturgiczna oraz wierni wszystkich leszczyńskich parafii. Nie inaczej było dzisiaj.

Na zakończenie, na pl. Jana Metziga, odprawiona została msza św.

W najbliższych dniach trwać będzie oktawa Bożego Ciała. Codziennie w parafiach odbywać się będą procesje. W przyszły czwartek znów odprawione zostaną procesje do czterech ołtarzy.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa należy do tzw. świąt ruchowych. Oznacza to, że co roku przypada w innym terminie. Obchodzone jest sześćdziesiąt dni po Świętach Wielkanocnych.

Więcej zdjęć z procesji Bożego Ciała w Lesznie w kolejnej naszej galerii, jeszcze dzisiaj