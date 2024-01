To był straszny wypadek. Katastrofa pociągu towarowego na linii Leszno - Głogów Dariusz Staniszewski

Powołane do życia 1 czerwca 1975 roku województwo leszczyńskie, chociaż należało do grupy województw najmniejszych w kraju, to wiele się w nim działo. Niestety, rozdział w którym Leszno było stolicą województwa zamknął premier Jerzy Buzek, 1 stycznia 1999 roku. Przez 24 lat miało miejsce sporo wypadków, które opisywaliśmy na łamach Panoramy Leszczyńskiej. Dzisiaj prezentujemy nieszczęśliwe zdarzenia, które wydarzyły się tuż po powołaniu województwa leszczyńskiego. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.