To teraz najgorszy przejazd kolejowy w Lesznie. Na rowerze czy hulajnodze przy Święciechowskiej może dojść do wypadku

Przejazd na Święciechowskiej to część linii kolejowej łączącej między innymi Leszno z Głogowem. Jeżdżą tędy szynobusy i wiele pociągów towarowych. Przejazd nie był remontowany przez lata jeśli chodzi o jego nawierzchnię. W 2021 roku wymieniono szlabany, ale stan nawierzchni cały czas się pogarsza.

Michał Wiśniewski

Codziennie przejeżdżają tędy tysiące samochodów, a przez długi czas ten ruch znacząco zwiększyła trwająca od jesieni 2021 do maja 2022 roku budowa ronda na Wolińskiej. Ogromna część ruchu samochodów przeniesiona została wtedy właśnie na Święciechowską, co nie pozostało bez wpływu na stan przejazdu kolejowego.

Tędy nie da się bezpiecznie przejechać rowerem, nie mówiąc już o hulajnodze. Szpary między szynami a płytami, potężne nierówności. To tylko kwestia czasu aż dojdzie tu do jakiegoś wypadku - mówią użytkownicy jednośladów.

Faktycznie stan tego torowiska jest bardzo zły. Dodatkowo na tym przejeździe kolejowym jest aż pięć torowisk ( jedno prowadzi do firmy Akwawit) , co sprawia, że jego szerokość jest większa niż innych przejazdów w Lesznie. Jeśli więc na każdym z dwuszynowych torowisk są nierówności to rower czy hulajnoga ma tam do pokonania aż dziesięć przeszkód w postaci nierównych szyn i szpar w betonowych płytach.