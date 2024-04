Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Leszna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Opublikowano listę najbogatszych. Finansowa arystokracja ziemi leszczyńskiej”?

Przegląd marca 2024 w Lesznie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Opublikowano listę najbogatszych. Finansowa arystokracja ziemi leszczyńskiej Forbes podliczył majątki najbogatszych i opublikował listę 100 Polaków, którzy w 2023 roku zgromadzili największy majątek. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski, a wśród nich są przedsiębiorcy związani z ziemią leszczyńską lub prowadzący w Lesznie swoje dochodowe biznesy. 📢 Dziś tłumnie ruszyliśmy ze święconką. Zobaczcie, jak święcono potrawy na stół wielkanocny w Lesznie Wielka Sobota upływa pod znakiem święcenia potraw na stół wielkanocny. Leszczynianie tłumnie ruszyli ze święconką. Święcenie potraw odbywa się w kościołach, ale również na placach przed nimi. Zobaczcie, jak święcono potrawy przed leszczyńską bazyliką pw. św. Mikołaja w Lesznie.

📢 Zobaczcie, jak wyglądają Groby Pańskie w leszczyńskich kościołach ZDJĘCIA Wielkopiątkowy wieczór i Wielka Sobota upływają w Kościele na adoracjach przy Grobie Pańskim. W niektórych miejscach trwały one również całą noc z piątku na sobotę - tak było m.in. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Adoracje potrwają dziś, tj. 30.03 do wieczora. Zobaczcie, jak wyglądają Groby Pańskie w leszczyńskich kościołach.

Prasówka kwiecień Leszno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Leszna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święconka 2024. Sprawdźcie gdzie i o której zaplanowano jutro święcenie pokarmów w Lesznie Już jutro, tj. 30 marca Wielka Sobota. Ten dzień upływa w kościołach pod znakiem święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Sprawdźcie, o której zaplanowano święcenie pokarmów w Lesznie.

📢 Diabelski młyn, dmuchańce i teatrzyk. Zajączek na rynku w Lesznie Wiosenna aura dopisała i nic nie stało na przeszkodzie, aby przyjść na rynek w Lesznie. W czwartek 28 marca 2024 roku przed ratuszem stanęły dmuchańcem, był darmowy przejazd diabelskim młynem i poszukiwanie zająca. A na sam deser zaplanowano występy teatrzyku Pompon. 📢 Przy szpitalu w Lesznie będzie ośrodek radioterapii. Placówka pomoże w leczeniu nowotworów Przy szpitalu w Lesznie powstanie Ośrodek Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W środę, 27 marca 2024 roku, list intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektor szpitala Krzysztof Albiński, marszałek wielkopolski Marek Woźniak i dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii Julian Malicki. 📢 Poznaliśmy gwiazdy, które zagrają w Dni Leszna 2024. Trzydniowe święto Leszna ruszy w ostatnim dniu maja Margaret, Agnieszka Chylińska i C-Bool otworzą Dni Leszna 2024 koncertem na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Trzydniowe święto Leszna będzie rozpocznie się w piątek 31 maja 2024 roku. W planie Dni Leszna jest występ Czerwonych Gitar, zespołu, którego hity śpiewają wszystkie pokolenia.

📢 Ponad 40 milionów będzie kosztowało nowe muzeum w Lesznie. Muzeum przy alejach Jana Pawła II ma być gotowe do końca 2027 roku Przebudowa dawnej octowni na muzeum będzie kolejną duża inwestycją w Lesznie. Inwestycja za ponad 40 000 000 złotych będzie sfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej i krajowych. „Jestem spokojny o to, że na nowe muzeum będą pieniądze" mówił marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowe muzeum będzie gotowe do końca 2027 roku. Marszałek Marek Woźniak w Lesznie gościł w środę 27 marca 2024 roku.

📢 Biegnie inwestycja w sypialni Leszna. Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku Oddalone o kilka kilometrów od Leszna Gronówko jest kolejną „sypialnią" miasta. Samorząd powiatu leszczyńskiego zlecił remont drogi powiatowej biegnącej przez wioskę. Roboty drogowe za ponad 4 000 000 złotych prowadzi firma Infrakom z Kościana. Aktualnie spółka prowadzi przebudowę i korytowanie pod chodnik.

📢 Pierwsza gala „Leszczyńskiego becikowego" w 2024 roku. Rodzice zgłosili 30 najmłodszych mieszkańców Leszna W Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce pierwsza w 2024 roku Gala Leszczyńskiego Becikowego. „W tak trudnych czasach, po pandemii, decyzja o nowym dziecku jest ważna. Jestem rodzicem dwóch synów i wiem, że każda pomoc jest potrzebna" mówił prezydent Leszna Łukasz Borowiak. 📢 Wielkanocna atrakcja w Lesznie zachwyca dzieci. Jamę Zająca odwiedziło już ponad sześćset maluchów Jama Zająca to kolejny pomysł na atrakcję dla dzieci w Lesznie. Przygotowało ją na swoim poddaniu Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. Dzieci chętnie odwiedzają miejsce pełne wiosennych i świątecznych dekoracji. 📢 Wójt gminy Lipno przejął drogę od spółki, w której udziałowcem jest jego żona Gmina Lipno przejęła od Grupy Polskie Domy z Mórkowa drogę na osiedlu w Lipnie, gdzie staną domy jednorodzinne. Urząd nałożył na spółkę opłatę adiacencką, a później za taka samą kwotę kupił od spółki drogę. Chodzi o ponad 113 000 złotych. Udziałowcem w Grupie Polskie Domy jest żona wójta, która ma udziały w spółce, która postawi 44 domy w zabudowie szeregowej.

📢 Plenerowa droga krzyżowa w Lesznie 2024. Nabożeństwo zorganizowano u progu Wielkiego Tygodnia ZDJĘCIA Tradycyjnie w Wielki Poniedziałek zorganizowano plenerowe nabożeństwo na ulicach Leszna: drogę krzyżową. Uczestnicy przeszli z bazyliki na plac Jana Metziga. W ramach rozważań wspominano rodzinę Ulmów.

📢 Łukasz Wróbel z Leszna mistrzem Polski w BackYard Ultra. Trzy doby bez snu i 470 kilometrów biegu. Nie miał sobie równych Łukasz Wróbel z Leszna, sportowiec od kilkunastu lat trenujący bieganie, kolejny raz pobił rekordy sportowej wytrzymałości. W niezwykłym biegu, który wymagał od niego aktywności sportowej przez trzy doby, pokonał łącznie 470 kilometrów zdobywając tytuł Mistrza Polski BackYard Ultra Warmia 2024. 📢 Oto 32 finalistki Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych Wielkopolanek Głosem internautów oraz Jury, do finału konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego dostały się 32 najpiękniejsze Wielkopolanki. Już 5 maja, finalistki zawalczą o koronę oraz prestiżowy tytuł Miss Wielkopolski. Zobacz zdjęcia tych pięknych finalistek!

📢 Ostry spór o drogę w gminie Lipno. ,,Daliśmy na mszę, żeby takie pomysły nie rodziły się w pana głowie'' Ostry spór w gminie Lipno, a w tle gminna inwestycja, którą jest budowa drogi osiedlowej w Górce Duchownej. Były sołtys Wilkowic, Mieczysław Reszczyński uważa, że gmina zleciła budowę drogi firmie, która do utwardzeń drogi użyła przetworzonych odpadów. Wójt Łukasz Litka zarzuty odpiera i przypomina, że dla załagodzenia wieloletniego sporu z były sołtysem opłacał nawet specjalną intencję mszalną. 📢 Znaki swoje a kierowcy swoje. „Wolna amerykanka" na głównej ulicy Leszna Lokatorzy kilku kamienic przy ulicy Słowiańskiej zwracają uwagę na parkujące przy ulicy samochody. „Znaki drogowe swoje, a kierowcy swoje" mówi lokator kamienicy przy Słowiańskiej. Chodzi o to. że znaki nakazują parkowanie równoległe do chodnika, a kierowcy parkują ukośnie zazwyczaj zastawiając bramę dojazdową do kamienicy.

📢 Konwencja wyborcza PiS w Starej Gazowni Lesznie w cieniu rolniczych protestów Mariusz Błaszczak był gościem konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w niedzielę 24 marca 2024 w Lesznie. Wizyta była wsparciem dla kandydatów PiS w wyborach samorządowych. Konwencja ściągnęła do Leszna protestujących rolników, którzy skutecznie zażądali rozmów z Mariuszem Błaszczakiem. Dopiero po nich odjechali z terenu Starej Gazowni i odblokowali parking.

📢 Rolnicy ciągnikami zjechali na konwencję PiS w Lesznie. Zablokowali parking domagając się rozmów z Mariuszem Błaszczakiem ZDJĘCIA i FILM Rolnicze ciągniki zablokowały parking Starej Gazowni w Lesznie podczas niedzielnej konwencji PiS 24 marca 2024. Rolnicy z Leszna i okolic przyjechali do Starej Gazowni w Lesznie, gdzie trwa konwencja wyborcza PiS. Chcą, by Mariusz Błaszczak jechał z nimi na blokadę przy S5. Rolników po godzinie blokowania wpuszczono na rozmowy z politykami. Dziennikarzom zabroniono uczestnictwa w tym spotkaniu.

📢 Częstowano kiełbaskami i plackiem na pikniku przy drodze S5. Kiedy koniec protestu rolników pod Lesznem? W sobotę - 23 marca 2024 roku protestujący pod Lesznem rolnicy przygotowali poczęstunek dla wszystkich, którzy chcieli posłuchać o powodach protestu. Do rolników przyjechał poseł Wiesław Szczepański i prezydent Leszna, Łukasz Borowiak. „Będziemy pamiętali gaz użyty przeciwko protestującym w Warszawie" mówili rolnicy do wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Wiesława Szczepańskiego. „Ja za to nie odpowiadam" odparł poseł.

