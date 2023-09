Ulica w centrum Leszna do ponownego remontu. Poprzednią przebudowę Niepodległości przeszła trzy lata temu Michał Wiśniewski

Remont ulicy Niepodległości w Lesznie wykonany jesienią 2020 roku na odcinku od ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Teraz miasto zleca ponowne taki zakres prac,na które ogłoszono przetarg. Michał Wiśniewski Zobacz galerię (15 zdjęć)

Szykuje się ponowny remont ulicy Niepodległości na jej brukowanej części do ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Ten odcinek modernizowano już w 2020 roku, przekładając bruk na tym właśnie odcinku. Czy remont drogi po 3 latach to konieczność?