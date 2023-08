W sobotę 19 sierpnia rusza dwudniowy Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników w Wilkowicach 2023

Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych imienia Jerzego Samelczak organizowany jest od ponad 20 lat i jest obecnie jednym z największych w Polsce, a nawet w Europie Środkowo-Wschodniej zlotem kolekcjonerów i miłośników zabytkowej mechanizacji rolnictwa. W tym roku impreza odbędzie się 10 i 20 sierpnia 2023 roku w Wilkowicach , a podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie kilkaset zabytkowych maszyn rolniczych i ciągników.

Wystawę w poprzednich latach oglądało około 25 tysięcy zwiedzających, a zabytkowe eksponaty zaprezentują kolekcjonerzy z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Danii.

W czasie dwudniowej imprezy organizowane będą liczne konkurencje i wręczane będą nagrody, między innymi dla „Kolekcjonera roku 2023”, a szczególnie cenne ciągniki zostaną nagrodzone w konkursie „Traktor i Maszyna - Wilkowice 2023”.

Na tegorocznym Festiwalu tematem wystawy towarzyszącej - na środku naszego placu będą silniki stacjonarne. Kolekcjonerów i wystawców zapraszamy do zaprezentowania swoich zbiorów szerszej festiwalowej publiczności . Zdajemy sobie sprawę że niektóre eksponaty mogą być w trakcie przywracania ich do życia czy nawet kompletowania oryginalnych detali - te równie chętnie zobaczymy i zachęcamy do ich prezentacji – zachęcają organizatorzy