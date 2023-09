Weekend 9 i 10 września w Lesznie po znakiem Leszczyńskiego Festiwalu Sportu. Bieg TorTura 2023 to tylko jego część

Ten widowiskowy bieg z ekstremalnymi przeszkodami ponownie zostanie zorganizowany na świetnie nadającym się do tego terenie wokół żwirowni na Zaborowie.

To już szósta edycja biegu pod nazwą Tor Tura w Lesznie. W tym roku będą to trzy fale zmagań w ramach TorTury. Najpierw od 11.00 w sobotę ruszamy z falą Open, a po niej fala ForFun i Kids. W tym biegu weźmie udział nawet około tysiąca osób i więcej, bo wciąż trwają zapisy - mówi Tobiasz Dziurdziewski, organizator biegu TorTura w Lesznie.

To będzie prawdziwe sportowe święto w Lesznie, a organizatorzy już liczą, że wezmą w nim udział przez dwa dni nawet dwa tysiące osób.

Wszyscy kibice, którzy zapewne bardzo licznie zjadą do Leszna na Leszczyński Festiwal Sportu będą mieli do dyspozycji food tracki, które pozwolą na spędzenie przy żwirowni całych dni, bo cykl imprez będzie rozciągał się na sobotę i niedzielę, kiedy zaplanowano w tym samym miejscu półmaraton i dwudniowy turniej piłkarski z udziałem 32 drużyn. Poza jedzeniem będą też loty widokowe helikopterem i występy bębniarzy z Opola.

W tym roku zaplanowaliśmy nowość. Będzie to wprowadzenie biegu na trasie w przeciwnym kierunku i będzie sporo przeszkód naturalnych. Trasa ma być jednak tak przygotowana, by każdy mógł udowodnić sobie, że potrafi ją pokonać, tylko w różnym czasie-dodaje Tobiasz Dziurdziewski

Duże utrudnienia w Lesznie 9 i 10 września 2023

Tak duża impreza musi się wiązać z utrudnieniami w ruchu i będą one dość dotkliwe.

W sobotę 9 września ruch drogowy zostanie całkowicie zamknięty od godz. 8:00 do godz. 17:00 w Lesznie na odcinkach:

W niedzielę 10 września zostaną zorganizowane dwie imprezy – „Bieg na 5 kilometrów” oraz „C&C

Partners Półmaraton Leszno” na dystansie 21 km. W związku z ich organizacją od godz. 8:00 do

godz. 17:00 całkowicie zostaną zamknięte drogi na trasie zawodów

Leszno, ul. Złotnicza – odc. od ul. Chopina do ul. Henrykowskiej,

Leszno, ul. Henrykowska – odc. od Ronda Zaborowo w kierunku zachodnim,

Leszno, Rondo Zaborowo – zjazd z ronda w kierunku zachodnim

Leszno, droga łącząca ul. Złotniczą z ul. Dożynkową (cała),

Leszno, ul. Zachodnia – od przejazdu kolejowego w kierunku wschodnim,

Przybyszewo - ul. Henrykowska, od końca terenu zabudowanego

(droga gruntowa do Henrykowa),

Przybyszewo - ul. Leśna (droga gruntowy),

Przybyszewo - rejon ul. Granicznej i Przylesie (droga gruntowa),

Henrykowo - od końca terenu zabudowanego (droga gruntowa do Przybyszewa).

Leszczyński Festiwal Sportu 2023 rusza w sobotę 9 września 2023 od biegu TorTura Michał Wiśniewski

W celu minimalizacji utrudnień na krótkim odcinku drogi powiatowej Strzyżewice – DW 323 / Henrykowo, w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego zostanie zastosowana tzw. „śluza” umożliwiająca przecięcie trasy biegu. Będzie ona czynna przed biegiem (do ok. godz. 11:00) oraz w momencie, gdy stawka będzie już na tyle rozciągnięta, by bezpiecznie zezwolić na przejazd pojazdów. Zwracamy jednak uwagę, że w momencie, gdy przez dany odcinek będzie przebiegała główna grupa zawodników, przejazd przez „śluzę” będzie niemożliwy – informują urzędnicy z Leszna