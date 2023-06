Wydział Edukacji szykuje się do wakacji. Zobacz listę robót, które przejdą przedszkola i szkoły w Lesznie

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach w Lesznie

Dobiega końca modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10, która przeszła termomodernizację. Roboty za 5 700 000 złotych są dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 4 300 000 złotych. Skala prac nie pozwoliła czekać do wakacji, dlatego rozpoczęły się zimą 2022 roku. Uczniowie, którzy na czas remontu korzystali z budynku należącego do WSH przy ulicy, do „dziesiątki” wrócą we wrześniu.