Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zlecił poprawę drogi do schroniska dla zwierząt w Henrykowie

Droga do schroniska dla zwierząt w Henrykowie

Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wzmocnienie ponad 200 metrowego odcinka drogi prowadzącej do schroniska dla zwierząt w Henrykowie. „Droga powiatowa Przybyszewo - Henrykowo na odcinku ok. 220 metrów został wyrównana i wzmocniona tłuczniem" informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.

Nieduża inwestycja poprowadzona przez ZDP była potrzebna, bo droga dojazdowa do schroniska w trybie pilnym wymagała wyrównania i utwardzenia. Wiadomo, że samorząd Leszna prowadzi przygotowania do rozbudowy schroniska dla zwierząt i organizacji przy nim, cmentarza dla zwierząt. W Lesznie i okolicach nie ma miejsca pochówku dla zwierzaków. Więcej o dyskusji na temat cmentarza dla zwierząt w Lesznie przeczytasz TUTAJ

Chociaż rozbudowa schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Miejski Zakład Zieleni to pieśń przyszłości, która będzie realizowana w kolejnej kadencji samorządu, to już teraz, powinien być wysłany sygnał do rozmów na temat modernizacji drogi.