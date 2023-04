Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie świętuje 60-lecie. Przez sześć dekad ,,kolejówka'' mocno się zmieniła Michał Wiśniewski

Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych, czyli popularna ,,kolejówka'' w Lesznie świętowała dziś 60-lecie. Była to okazja do spotkań absolwentów, pracowników, wspomnień i podziękowań. Przez lata kolejowa kiedyś szkoła, zmieniała swój profil, ale pozostaje wierna kolejowym tradycjom do dziś.