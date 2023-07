Znany aktor - Mieczysław Hryniewicz urodził się blisko Leszna. Miłośnicy komedii znają go z roli kierowcy żółtej taksówki

W serialu „Zmiennicy” zagrał pan taksówkarza, jedną z wiodących ról. Jak wyglądał casting i dzień zdjęciowy? Drobna poprawka. W tamtych czasach nazywało się to zdjęcia próbne. A wracając do zadanego pytania. Rywalizowałem z czterema kolegami, którzy zresztą zagrali inne role w tym serialu. W trakcie kręcenia filmu bardzo szybko zrozumiałem, że postacią pierwszoplanową jest Ewa Błaszczyk. To jej mąż, Jacek Janczarski napisał scenariusz. Dlatego starałem się dopasować, mówiłem trochę wyżej, bardziej miękko. Zresztą Ewa doskonale pasowała do granej przez siebie postaci, wydaje się, że nie było potrzeby nawet wąsów doklejać.

Ciekawe czym mnie Pan zaskoczy?

... w reklamie.

No tak, pamiętam Pana z reklamy SKOK Wielkopolska. Wydaje się, że pieniądze są dla pana bardzo ważne. I co ważniejsze, symboliczna taksówka o numerze bocznym 1313 przynosi Panu dotychczas finansowe szczęście.

Zawsze potrafiłem zarobić na swoje utrzymanie i dom. Niekoniecznie muszę utrzymywać się z aktorstwa. Pamiętam, jak w 1980 r. pojechałem pierwszy raz do Francji. Pierwszego dnia poszedłem do Luwru, drugiego dnia na giełdę, a trzeciego do sklepu z materiałami budowlanymi. Tam było wszystko: wiertarki, gwoździe, śrubki, farby we wszystkich kolorach tęczy, tapety. Zawrót głowy dla budowlańca.

Przyznaję, że powinniśmy od tego zacząć naszą rozmowę. Pan urodził się i mieszkał w Wąsoszu, później rodzina przeprowadziła się do Bojanowa. A gdzie się Mieczysław Hryniewicz uczył?

Po szkole podstawowej poszedłem do szkoły rzemiosł budowlanych w Poznaniu, tam w ciągu trzech lat zdobyłem zawód budowlańca. Pracując na budowach w czasie praktyk zawodowych i wakacji. Później uczyłem się w technikum. Zresztą obydwie szkoły mieściły się w tym samym budynku. Po maturze złożyłem dokumenty na wydziale aktorskim warszawskiej PWST. Zdałem za pierwszym podejściem.