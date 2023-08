Brak pasażerów i pusty plac manewrowy. Tak wygląda dworzec autobusowy w Lesznie

Dworzec autobusowy w Lesznie

Niewielu pasażerów, a co za tym idzie, brak wpływów za sprzedane bilety powodują likwidację kolejnych kursów. Czy przewoźnik ma pomysł na rozwiązanie tego problemu? Jeszcze nie wiadomo. W najgorszej sytuacji są osoby, które nie mają samochodu. Muszą wtedy korzystać z pomocy osób zaprzyjaźnionych lub podróżować rowerem.

Ulica Towarowa w Lesznie

Ulica Towarowa przy której stoi dworzec autobusowy przypomina szwajcarski ser. Za stan nawierzchni odpowiada PKP, bo samorząd nie jest właścicielem ulicy. Waśnie dlatego do Ministerstwa Infrastruktury minister Jan Dziedziczak wysłał zapytanie o remont. Poseł Prawa i Sprawiedliwości dopytywał czy podjęte zostaną działania zmierzające do trwałego wyremontowania odcinka ulicy Towarowej, i jeśli tak, to kiedy mieszkańcy Leszna będą mogli liczyć na poprawę stanu drogi?