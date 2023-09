Co poszło nie tak z Tonsilem? W Lesznie produkowano głośniki, przy których bawiono się w całej Polsce

Skąd wziął się w Lesznie Tonsil?

Początki Tonsilu sięgają czasów wojny, gdy przeniesiono wytwórnię sprzętu radiotechnicznego z Berlina do Wrześni. Po wyzwoleniu miasta, zakłady trafiają pod zarząd Polskiego Radia. Produkcja rusza już 1 maja 1945 roku. W 1951 roku przedsiębiorstwo chlubi się wypuszczeniem milionowego głośnika. Zakład szybko rozwija się. W 10 lat od uruchomienia, ma już ponad tysięczną załogę. Rusza produkcja pierwszych głośników do telewizorów. Część produkcji wysyłana jest na eksport. Trafia do Czechosłowacji, Grecji, Wietnamu i USA.

Pracownice leszczyńskiej filii Tonsilu przy pracy Dariusz Staniszewski

Dopiero w 1959 roku w nazwie zakładu pojawia się słowo Tonsil. Podobno to skrót pochodzący od tonu i silnika - w zakładzie do 1974 roku produkowano silniki. Prawdziwy rozkwit Tonsilu przypada na lata 70. „Unitra, Diora, Kasprzak czy Gdański Unimor, a nawet produkty polskiej motoryzacji – wszędzie tam znaleźć można było głośniki z Tonsilu. Strzałem w dziesiątkę okazały się zestawy gitarowe. „Mocne uderzenie” z Wrześni wypełniło dźwiękiem sale koncertowe, domy kultury i piwnice" czytamy na stronie internetowej Audiofil.pl.