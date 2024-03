Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

„Chcemy zbudować nowoczesną placówkę opartą na chrześcijańskich wartościach. Dzień w przedszkolu będzie rozpoczynał się krótką modlitwą" mówił Mateusz Mikołajczak, prezes fundacji Siewca prowadzącej nowe przedszkole w Wilkowicach. Rodzice maluchów zasypali prezesa Mikołajczaka pytaniami, na część z nich nie dostali odpowiedzi. Chociaż przedszkole ruszy od września 2024 roku, to już lista rekrutacyjna jest prawie pełna. Jednocześnie w połowie marca ruszy nabór pracowników do przedszkola. W szkole w Luboniu, które prowadzi katolicka fundacja Siewca „kadra pedagogiczna jest świecka i nie ma osób duchownych, tak też będzie w Wilkowicach" dodał Mateusz Mikołajczak. Fundacja dostał już zgodę biskupa na prowadzenie katolickiego przedszkola.

Temat obcokrajowców w tym obywateli i obywatelek Ukrainy w Lesznie wrócił za sprawą Mariusza Nowackiego. Radny Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na prezydenta Leszna zwrócił uwagę na przestępstwa popełniane przez obcokrajowców. Powołał się na sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2023 rok. Sprawdziliśmy co niepokojącego kryje się w tym dokumencie.

Posłanka Barbara Oliwiecka reprezentująca Leszno i ziemię leszczyńską w sejmie podpisała się pod interpelacją dotyczącą leku dla psów rasy shiba inu. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że nie ma takiego leku, i wszystko okazało się zwykłą dziennikarską prowokacją. Dziennikarze chcieli sprawdzić czy parlamentarzyści sprawdzają przekazywane informacje.

Zamiast przejazdu zmodernizowaną w 2023 roku drogą Osieczna-Goniembice kierowców czekają kolejne miesiące objazdów. Wszystko to przez fragment drogi, który rozpadł się. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zlecił badanie geotechniczne, które powinno dać odpowiedź na pytania dotyczące przyczyny awarii drogi i metody, którą droga zostanie naprawiona. Nadal nie wiadomo czy naprawa będzie w ramach gwarancji, którą udzieliła firma Colas Polska na przebudowaną drogę, i jak długo potrwa naprawa feralnego fragmentu drogi Osieczna-Goniembice.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W najbliższych dniach rozpocznie się remont ulicy Wolińskiej w Lesznie od skrzyżowania z Wyszyńskiego aż do Święciechowskiej. Choć część robót ma odbywać się ,,pod ruchem'' to nawet zamknięcie jednego z pasów ruchliwej drogi wlotowej do Leszna, będzie dużym utrudnieniem dla kierowców. Czeka nas powtórka z czasu, gdy budowano rondo przy wiadukcie.

Ponad sześć milionów złotych będzie kosztowała modernizacja pięciu miejskich kamienic w Lesznie. Remonty mają zostać wykonane w 2024 roku, a znaczną ich część pokryje dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Już tylko przez kilka dni działać będzie kryte lodowisko w Lesznie. Zakończenie sezonu ma związek z wysokimi temperaturami, a co za tym idzie także wyższymi kosztami chłodzenia tafli. Do kiedy będzie można ślizgać się w tym sezonie w Lesznie.