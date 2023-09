Co z remontem hali Trapez w Lesznie? Były już trzy terminy jego zakończenia Michał Wiśniewski

Hala Trapez miała być gotowa we wrześniu 2023 i byłby to już trzeci termin realizacja zadnia, ale już widać, że nie będzie dotrzymany. W obiekcie wciąż trwają prace i to także na zewnątrz, w części dachowej. Zapytaliśmy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, kiedy wreszcie obiekt wróci do użytkowania.