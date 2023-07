Ogromna przebudowa w centrum Leszna. Po blisko 10 latach widać, jak bardzo zmieniła się ulica Chrobrego w Lesznie

Ogromne zmiany na ulicy Chrobrego w Lesznie

Chociaż ulica Chrobrego położona jest w ścisłym centrum Leszna, to nie zachwyca wielopiętrowymi kamienicami i nie jest handlowym sercem Leszna. Przy ulicy jest tylko kilka sklepów, sąd i do niedawna były dwie biblioteki - po przeprowadzce MBP w nowe miejsce przy placu Metziga, została tylko biblioteka pedagogiczna. I to wszystko. Co wcale nie oznacza, że ulica nie jest okazała. Jest wręcz przeciwnie. Odświeżone elewacje budynków zapraszają do spacerów.