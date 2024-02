Farma fotowoltaiczna powstaje właśnie na Zatorzu w Lesznie. Ma ruszyć latem 2024

Praca na terenie MPEC już trwają, choć trzeba się dobrze przyjrzeć, by zauważyć je jadąc ulicą Spółdzielczą. Panele montowane są na terenie zielonym obok okazałego komina ciepłowni. MPEC w Lesznie. do tej pory nie wykorzystywał fotowoltaiki skupiając się na węglu i gazie, ale to się właśnie zmienia