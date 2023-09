Malują najwyższą konstrukcję Leszna. Komin MPEC ma ponad 100 metrów wysokości

Ostatnie malowanie komina MPEC w Lesznie miało miejsce w 2016 roku.

To najwyższa budowla w Lesznie. Ma ponad 100 metrów wysokości. Ekspertyzy techniczne pokazują, że komin jest w dobrym stanie. Wytrzymałość konstrukcji jest zagwarantowana. Trzeba jednak komin oczyścić, uzupełnić ubytki i pomalować całość – mówi prezes MPEC w Lesznie, Bartosz Rzeźniczak.

Malują najwyższą konstrukcję Leszna. Komin MPEC ma ponad 100 metrów Michał Wiśniewski

MPEC ogłosił przetarg. Stanęło pięć firm z całej Polski, a wygrała firma z Leszna.

- Wspieramy dzięki temu lokalnych przedsiębiorców – dodaje Rzeźniczak.

Komin będzie malowany na te same kolory, które miał do tej pory. To wymóg prawny.