Finał poszukiwań mieszkanki Leszna. Zaginioną odnaleziono dobę później w lesie przy granicach miasta

56-letnia kobieta wyszła z domu w w Lesznie czwartkowe południe 21 września 2023. W momencie wyjścia z domu ubrana była w czarne spodnie, bluzę tego samego koloru oraz czarne buty.

Policja w Lesznie prowadziła poszukiwania w czwartek do wieczora. Sprawdzano między innymi tereny leśne wokół Leszna, między innymi w okolicach szpitala, osiedla Zamenhofa oraz Rejtana. Do akcji w piątek włączono także żołnierzy, grupę poszukiwawczą oraz strażaków i jak się dowiedzieliśmy, to właśnie żołnierze odnaleźli kobietę w lesie w okolicach Karczmy Borowej. W to miejsce zadysponowano także karetkę pogotowia.

- Cały rejon typowany do działań poszukiwawczych podzielono na sektory, które metr po metrze sprawdzało kilkadziesiąt osób. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji poszukiwań i cieszymy się z dobrego finału - mówi Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Kobieta trafi do szpitala.