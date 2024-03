Jarmark Wielkanocny w Rydzynie 2024. Stoły aż się uginały od świątecznych pyszności

Rydzyński rynek od niedzielnego rana tętnił życiem, ale przygotowania do jarmarku trwały już od soboty.

Od wczoraj nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza gotowała razem z zaprzyjaźnionym kucharzem z Willi Aurora w Gołaszynie pyszny żurek specjalnie na jarmark. W tym roku mamy aż 200 litrów, bo przed rokiem nasz specjał rozszedł się w zaledwie dwie godziny. Poza żurkiem serwujemy też pyszną tradycyjną sałatkę, a to, co wpadnie do koszyka, przeznaczamy na działalność OSP – mówi nam Jakub Kolan OSP w Rydzynie.