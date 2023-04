Poselska interwencja Jana Dziedziczaka w sprawie dziurawej jak ser ulicy Towarowej w Lesznie

Zapytanie do ministerstwa w sprawie dziurawej ulicy Towarowej

Podczas modernizacji linii kolejowej wiodącej z Wrocławia do Poznania wydłużono tunel pod torami, który prowadzi na ulicę Towarową. To co zobaczą przyjezdni przypomina szwajcarski ser - dziura przy dziurze i brak porządnego chodnika, bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej.

Dariusz Staniszewski

Ulica Towarowa nie należy do samorządu, bo właścicielem jest PKP. I to kolejarze odpowiadają za stan nawierzchni ulicy. Dlatego właśnie do Ministerstwa Infrastruktury poseł Jan Dziedziczak wysłał zapytanie o remont ulicy.

Inwestycja w poprawę infrastruktury, którą dostrzegamy po zakończonym remoncie linii kolejowej E59 cieszy mieszkańców oraz lokalny samorząd. Tak samo jak wykonanie przedłużenia przejścia podziemnego w kierunku centrum i ulicy Towarowej. Zaznaczyć jednak trzeba, że podróż osób przybywających do Leszna nie kończy się po wyjściu z pociągu, otóż dalej pasażerowie przesiadają się do innych środków lokomocji, które bardzo często zatrzymują się przy nowo wybudowanym peronie przy wspomnianej ulicy. Niestety stan drogi na tym odcinku jest katastrofalny - pisze w zapytaniu poselskim poseł Jan Dziedziczak.

