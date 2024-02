Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lesznie? Bądź na bieżąco

W lutym w Lesznie rusza akcja dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom nieruchomości. Do wielu domów zapukają przedstawiciele urzędu miasta i przedstawią wysokość opłat podatkowych jakie będą do zapłacenia za 2024 rok. Nie będą jednak pobierać żadnych opłat, ani inkasować niczego na miejscu. Ich zadanie to jedynie dostarczyć dokument.