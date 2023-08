Na Gronowskiej w Lesznie powstaje nowe przejście dla pieszych długo oczekiwane przez mieszkańców

Z racji dużego obciążenia ruchem natężenie pojazdów na Gronowskiej jest naprawdę duże. Wzdłuż odcinka od ronda do Szkoły Podstawowej numer 5 piesi mają do dyspozycji tylko 4 przejścia dla pieszych: jedno przy rondzie, kolejne obok Biedronki, kolejne dopiero przy skrzyżowaniu z Władysława Jagiełły.

Ulica Gronowska w Lesznie to dziś główna droga wyjazdowa z dzielnicy jednej z większych dzielnic mieszkalnych Leszna.

Najpóźniej jesienią 2023 ma być gotowa dokumentacja potrzebna do budowy nowej drogi w Lesznie łączącej rondo Antoniny z ulicą Gronowską. Ogromną potrzebę budowy alternatywnej drogi dojazdowej do…

To się właśnie zmienia i po wnioskach mieszkańców Gronowa za skrzyżowaniem z ulicą Kmicica w stronę krzyżówki z Antonińską i Jagiełły budowane jest właśnie przejście dla pieszych. Na razie budowa jest utrudnieniem dla kierowców, bo prace na drodze wymagają czasowo uruchomienia ruchu wahadłowego na Gronowskiej. Z czasem jednak znacząco powinno poprawić się tam bezpieczeństwo pieszych.

Zobacz zdjęcia powstającego nowego przejścia dla pieszych przy Gronowskiej w Lesznie

Stan samej Gronowskiej jest jednak bardzo zły. Nawierzchnię odnowiono na fragmencie od Kmicica do ronda, ale cała pozostała część asfaltu to dziury, łaty i nierówności, a Gronowska jest dość długą ulicą. Ciągnie się przez niemal dwa kilometry od ronda Gronowo aż do Sadowej. Zdecydowanie dłuższa jej część jest w bardzo złym stanie.