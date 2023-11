Opóźnienie w projektowaniu nowej drogi do Gronowa w Lesznie, na którą wszyscy czekają. Miał być przetarg na łącznik, a jest nowy termin Michał Wiśniewski

Nowa droga do Gronowa to zadanie, na które czekja wszyscy mieszkańcy Leszna. Właśnie miał być ogłaszany przetarg na to zadanie, ale pojawiły się problemy w fazie projektowej, które wydłużą procedury o kilka kolejnych miesięcy. Chodzi o tak zwaną ,,kolizję'' związaną z biegnącą w ziemi siecią gazową.