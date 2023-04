Na to czeka wielu mieszkańców Leszna. Będzie remont basenu w Lesznie. Chodzi o obiekt na Strzeleckiej

Brodzik na basenie w Lesznie będzie budowany od nowa

Teraz miasto rozpoczęło przygotowania do modernizacji brodzika. Zakładana jest jego kompleksowa przebudowa. Brodzik ma zostać rozebrany, a wymianie poddana zostanie też cała instalacja podziemna. Do tego w planach jest także zagospodarowania terenu wokół brodzika oraz montaż atrakcji wodnych w brodziku.

Kiedy ruszy sezon 2023 na basenie w Lesznie? Zależy od remontu

Michał Wiśniewski

Zgodnie z zapisami przetargowymi, firma, która zostanie wykonawcą, będzie miała dwa miesiące na realizację wszystkich prac. Oferty w przetargu zostaną otwarte 20 kwietnia 2023. Jeśli przetarg się powiedzie, to do od tego czasu trzeba jeszcze doliczyć pewien okres na ocenę złożonych ofert i podpisanie umowy wydaje się prawdopodobne w maju. Gdyby prace ruszyły w połowie maja, to doliczając dwa miesiące na ich realizację – odkryta pływalnia w Lesznie będzie w przebudowie do połowy lipca. W 2022 roku basen otwarto pod koniec czerwca.

Kwiecień 2002 roku i ostatni duży remont głównej niecki basenu