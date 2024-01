O człowieku, który budował Leszno. Marian Poprawski przygotował ponad 300 projektów ulic dla Leszna

Marian Poprawski budował drogi w Lesznie

Początki w nowej pracy były ciężkie. Drogowcy mieli do dyspozycji tylko samochód ciężarowy i jeden walec. Baza jednostki mieściła się przy ul. Estkowskiego w byle jakich pomieszczeniach gospodarczych, a technicy siedzieli kątem w budynku gazowni. Dysponowali jednym biurkiem, dwoma krzesłami i szafą na dokumenty.

15 grudnia 1961 roku powołano mnie na szefa Miejskiej Służby Drogowej w Lesznie. Była to jednostka podlegająca urzędowi miasta, w której pracowało 25 pracowników fizycznych i cztery osoby w pionie technicznym – wspomina Marian Poprawski, wieloletni szef służb drogowych w Lesznie.

Kilka miesięcy wcześniej zaproponował, że na wszystkie roboty drogowe w mieście samemu przygotuje dokumentację techniczną i kosztorysową. M. Poprawski dla urzędu miasta przygotował 186 dokumentacji, a dla innych firm działających na terenie Leszna 56 projektów, które w całości zrealizowano. Dodatkowo opracował projekty drogowe m.in. dla Rawicza, Bojanowa, Gostynia i Krzywinia.

Pomiędzy 1963 a 1983 rokiem wszystkie roboty drogowe w Lesznie były realizowane w oparciu o moje projekty. Ogółem przygotowałem 315 projektów, a tylko trzy z nich nie zostały zrealizowane – dodaje.

W zakładzie rozwijał się park maszyn, do dyspozycji drogowców były już cztery maszyny do produkcji asfaltu lanego i otaczarkę, która służyła do produkcji asfaltobetonu. M. Poprawski podkreśla, że rozwój firmy możliwy był tylko dzięki ludziom z którymi pracował. Komplementuje ich zaangażowanie i duże umiejętności zawodowe.