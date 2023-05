O głodzie w Ukrainie. Spotkanie z Mirosławem Wlekłym w Bibliotece Ratuszowa w Lesznie

Mirosław Wlekły i książka o Wielkim Głodzie w Ukrainie

Gdy dostałem propozycję od scenarzystki filmu "Obywatel Jones" Andrei Chalupy napisania książki opowiadającej historię dziennikarza Garetha Jonesa, to nie wiedziałem kim on był. Musiałem to sprawdzić w internecie. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że również reżyserka filmu, który nakręcono w oparciu o wspomniany scenariusz, Agnieszka Holland nie miała pojęcia o kim będzie kręciła film. Gareth Jones był wymazany ze zbiorowej pamięci, bo cały świat chciał o zapomnieć o nim i o zaplanowanym Wielkim Głodzie w Ukrainie - mówił podczas spotkania w Ratuszowej Mirosław Wlekły.

To już nasze drugie spotkanie z cyklu Ukraina w literaturze. Bohaterka pierwszego była pisarka Katarzyna Łoza - mówiła prezeska Fundacji Leszno dla Ukrainy Agnieszka Ptaszyńska. - Polska ma trzy wspaniałe produkty: ptasie mleczko, czekolady i reportaż literacki. Kapuściński, Domosławski, Jagielski, Smoleński, to autorzy reportaży bardzo chętnie czytanych przez Polaków. Z dużą przyjemnością dodaję Mirosława Wlekłego do grona mistrzów reportażu.

Prace nad scenariuszem do filmu "Obywatel Jones" trwały przez dziesięć lat. Andrea Chalupy nie chciała, aby był to film hollywoodzki i pełen fajerwerków. Amerykanie by go po prostu spieprzyli. To miał być film artystyczny. Scenarzystka obdarowała mnie masą archiwalnych dokumentów przedstawiających fakty życia Garetha Jonesa. Zaznaczam, że książka nie ma nic wspólnego z filmowym scenariuszem - mówił Mirosław Wlekly.