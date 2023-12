Poseł z Leszna wiceministrem. Wiesław Szczepański odebrał nominację w MSWIA

Wiesław Szczepański w parlamentarncie polskim zasiadał z przerwami od lat. Zawsze jako członek lewicy pod jej różnymi nazwami przez lata. Był posłem drugiej, trzeciej i piątej kadencji sejmu. Zasiadł też w ławach dziesiatej kadencji, a teraz otrzymał ministerialną tekę od Marcina Kierwińskiego, który kieruje MSWIA

Oficjalnie mogę ogłosić, że decyzja premiera Donalda Tuska zostałem powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed nami okres intensywnej pracy - zapowiedział dziś Szczepański.

Poseł z Leszna ma doświadczenie w tego typu resorcie. W wyborach w 2019 został przewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Nowy wicemister to absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1994–1998 był radnym rady miejskiej w Lesznie, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady i szefa komisji rewizyjnej. Od 1998 do 2005 zasiadał w sejmiku wielkopolskim, do 2000 pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Od 1994 należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej[1], następnie wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od grudnia 2004 do czerwca 2008 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego partii.