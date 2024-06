Prasówka 27.06.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z Leszna do Boszkowa zieloną baną. Dworce kolejowe na trasie do letniska nad Jeziorem Dominickim”?

Prasówka Leszno 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z Leszna do Boszkowa zieloną baną. Dworce kolejowe na trasie do letniska nad Jeziorem Dominickim Boszkowo - najpopularniejszą miejscowość wypoczynkową w okolicy Leszna znają wszyscy. Podczas wakacji, jeszcze w latach 90. pociągi wyruszające z Leszna do Boszkowa pełne były dzieci, nastolatków i dorosłych zamierzających spędzić kilka godzin nad Jeziorem Dominickim. Po drodze zielony piętrus zabierał pasażerów w Wilkowicach, Krzycku i Włoszakowicach, aby dotrzeć do niedużej stacji kolejowej w Boszkowie. Zobaczcie, jak prezentują się dworce kolejowe pomiędzy Lesznem a Boszkowem.

📢 Szok! Wąż pełzał po ulicy w centrum Lesznie. Na miejsce wysłano ekopatrol straży miejskiej Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Kościelnej w ostatni poniedziałek - 25 czerwca 2024 roku, zaalarmowali straż miejską o wężu pełzającym w centrum Leszna. Na miejsce wysłano ekopatrol, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie do tego, aby schwytać i co ważniejsze, we właściwy sposób zająć się gadem.

📢 Modne fryzury na lato 2024: inspiracje dla każdej długości włosów [26.06.2024] Odkryj najnowsze trendy fryzjerskie na lato 2024! Niezależnie od tego, czy preferujesz krótkie cięcia, masz włosy półdługie, czy cieszysz się długimi kosmykami, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najmodniejszych fryzur, które będą królować na ulicach i plażach w ciepłe miesiące. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i znajdź idealną fryzurę, dzięki której poczujesz się stylowo i komfortowo.

Prasówka 27.06 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ranking najpiękniejszych polskich plaż 2024 według Magazynu Travelist. Które plaże zdobyły tytuł najpiękniejszych? Lato to idealny czas na odpoczynek nad morzem, a polskie wybrzeże kryje prawdziwe skarby. Magazyn Travelist przedstawił ranking dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż, które zachwycają jakością wody, infrastrukturą, otoczeniem przyrodniczym oraz dostępnością dla turystów. Odkryjcie z nami, które miejsca warto odwiedzić tego lata, aby cieszyć się słońcem, pięknymi widokami i niezapomnianymi wspomnieniami.

📢 Ranking 10 najczęściej wybieranych kurortów nad morzem. Sprawdź, gdzie jechać na wakacje 2024 Planowanie wakacji nad polskim morzem to ekscytujące zadanie dla wielu Polaków. Każdego roku tysiące turystów decyduje się na spędzenie swojego urlopu na wybrzeżu Bałtyku, szukając miejsca idealnego dla siebie. W tym artykule przedstawiamy TOP 10 najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród wczasowiczów. Poznaj najlepsze kierunki na wakacje 2024, odkryj, jakie atrakcje czekają na Ciebie w tych miejscach i zdecyduj, gdzie spędzisz swój wymarzony urlop. 📢 Kradzież w klasztorze w Osiecznej. Złodziej przed kradzieżą poprosił o modlitwę zakonników z Osiecznej Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Leszna, który wyłamał z klasztornej boazerii ściennej skarbonę z datkami wiernych i skradł ją w całości. Zanim doszło do kradzieży, to w pamiątkowej księdze zamieścił wpis, prosząc o modlitwę i wybaczenia. Grozi mu do 10 lat więzienia.

📢 Mężczyzna w Kościanie brutalnie pobił i okradł staruszkę. 78-letnia kobieta trafiła do szpitala, a agresywny mężczyzna do aresztu Agresywny mężczyzna brutalnie pobił staruszkę, a później ukradł jej torbę z telefonem, dokumentami oraz pieniędzmi wypłaconymi chwilę wcześniej w bankomacie. Kobieta po ataku trafiła do szpitala. 33-letni sprawca rozboju usłyszał zarzuty, a sąd wydał tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 15 lat więzienia. 📢 Paznokcie w czerwcu: odkryj najgorętsze stylizacje na 2024 [26.06.2024] Paznokcie 2024: odkryj stylizacje, które podbiją ten sezon! Czerwiec to czas pełen świeżości i nowych możliwości, idealny moment, by zaszaleć z modą i urodą. Malowanie paznokci w odważne wzory i kolory to doskonały sposób na dodanie energii do codziennych stylizacji. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie czekają na Ciebie inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024!

