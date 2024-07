Przewodniczący Józefowicz spotka się z Mockiem. Chodzi o podpis na liście obecności komisji Rady Miejskiej Leszna Dariusz Staniszewski

Na nieprawdzie złapany został radny Sławomir Mocek. Radny klubu Łączy nas Leszno przyszedł na posiedzenie komisji, która zakończyła już pracę, ale to nie przeszkodziło, aby podpisał się na liście obecności. „Dzisiaj mam spotkanie z przewodniczącym rady Patrykiem Józefowiczem, podczas którego wszystko wyjaśnię i liczę na to, że dojdziemy do porozumienia" mówi Sławomir Mocek.