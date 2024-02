Przygotowania do wiosny. Ogródki bez ciszy nocnej a co z toaletami w centrum Leszna?

Ogródki wiedeńskie na rynku bez ciszy nocnej

Ludzie, którzy mieszkają przy rynku muszą mieć świadomość, że mieszkają w miejscu szczególnym. Latem wieczór często rozpoczyna się po 21.00 gdy kończy się upał, a ludzie wychodzą na dwór odetchnąć wieczornym powietrzem. W weekend jak najbardziej ogródki powinny mieć większą swobodę działania. Ludzie nie idą do ogródków, żeby rozwiązywać krzyżówki, tylko żeby się zabawić, głośno ze sobą porozmawiać i posłuchać muzyki. Ograniczenie do 22.00 jest bez sensu - mówiła Hanna Kotomska.

Uważam, że w piątek i sobotę ogródki powinny być otwarte do godziny pierwszej. Trudno, jeśli ktoś mieszka przy rynku to może zamknąć okno i otworzyć po pierwszej - mówiła Edyta Feliczak-Przybyła, radna PL2050.

Gdzie są ogólnodostępne toalety w Lesznie?

Ostatecznie podczas głosowania rada wykreśliła z regulaminu funkcjonowania ogródków wiedeńskich zapis o ciszy nocnej. Podczas dyskusji mówiono o młodych ludziach i tym, że ogródki wiedeńskie są zachętą do tego, że przychodzą do centrum miasta. Zapominając o problemie brakujących ogólnodostępnych toalet w Lesznie. Co z osobami wracającym „po piwie" do domu na obrzeżach miasta?

Dariusz Staniszewski

Na mapie 60 000 Leszna można odszuka dwie publiczne toalety. Zlokalizowane są w centrum miasta - na Nowym Rynku i tuż przy ratuszu. Z szaletem przy ratuszu jest dodatkowy kłopot, bo nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Czy w dobrze zorganizowanym mieście temat ogólnodostępnych toalet powinien być przemilczany? Do wiosny i otwarcia ogródków wiedeńskich jest jeszcze trochę czasu, podczas którego trzeba rozwiązać ten wstydliwy temat.