Rowerem przez dwie gminy. Nowa ścieżka rowerowa nieopodal Leszna

Trasa rowerowa wzdłuż drogi Goniembice-Osieczna

3,7 km drogi powiatowej Osieczna - Goniembice przebudowała firma Colas Polska. Droga została poszerzona do sześciu metrów. Obok niej biegnie 3,5 km drogi rowerowej. Przebudowa drogi była największą od lat inwestycją prowadzoną w powiecie leszczyńskim. Roboty kosztowały blisko 20 000 000 złotych i zgodnie z umową mają zakończyć się 26 września 2023 roku

Przy przebudowanej za blisko 20 milionów drodze prowadzi ścieżka rowerowa Dariusz Staniszewski

Korzystając z pięknej jesiennej aury można wybrać się rowerem z Leszna do Osiecznej, a później do Goniembic. Dla rowerzystów dbających o bezpieczeństwo ważną informacją jest to, że trasa prowadzi ścieżką rowerową. Z Goniembic dojedziemy do Leszna lub dalej w głąb gminy Lipno - do Koronowa i Żakowa, gdzie stoi opuszczony dwór.