Rusza remont za 74 miliony. Adamietz zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie

Adamietz zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie

Remont pływalni Akwawit to pomysł samorządu Leszna, który od kilku lat jest właścicielem zamkniętej pływalni. Do przetargu na to zadanie złożono dwie oferty. Na ponad blisko 74 000 000 złotych przedstawiło przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich, a droższa wpłynęła od firmy Alstal z Bydgoszczy. W tym przypadku modernizacja pływalni miała kosztować Leszno niemal 88 000 000.

Modernizacja pływalni Akwawit poprowadzona będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zapowiedzią zarządzającego Lesznem Łukasza Borowiaka finisz robót wyznaczono na 2027 roku. Dotychczas na modernizację pływalni samorząd Leszna ma zagwarantowane 26 000 000 złotych pochodzących z Polskiego Ładu. Resztę pieniędzy samorząd Leszna będzie musiał poszukać Dariusz Staniszewski

Do podpisania kontraktu jednak nie doszło, bo firma z Bydgoszczy złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawa trwała kilka miesięcy. 1 lutego prezydent Łukasz Borowia poinformował, że to Adamietz zmodernizuje pływalnię. Firma z Bydgoszczy miała czas na odwołanie się. Dzisiaj - 13 lutego 2024 roku urząd miasta poinformował, że odwołanie nie wpłynęło, dlatego można ze spółką Adamietz podpisać kontrakt na najdroższą w historii samorządu Leszna inwestycję.