Samorząd zachęca do udziału w imprezie promującej markę. Ciężarówka Coca-Coli może przyjechać do Leszna Dariusz Staniszewski

Od prawie trzech dekad Coca-Cola prowadzi skuteczną reklamę promującą markę. Przed zimowymi świętami po całym świecie jeździ czerwona ciężarówka z logo producenta napojów archiwum Nasze Miasto Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Do 5 grudnia 2023 roku trwa głosowanie na świąteczną ciężarówkę Coca-Coli. W tym roku ciężarówka ma odwiedzić pięć miast. Słupsk, Gniezno, Lublin i Warszawa już są na liście, a piąte miasto zostanie wybrane w drodze głosowania. Do kampanii reklamowej Coca-Coli zachęca Urząd Miasta Leszna. Jeśli mieszkańcy dostatecznie zmobilizują się, to ciężarówka do Leszna przyjedzie 20 grudnia 2023 roku.