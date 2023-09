,,Te wybory wygrają kobiety'' – mówią kandydatki Koalicji Obywatelskiej. W Lesznie namawiały do głosowania

Spotkanie kandydatek Koalicji Obywatelskiej w formie konferencji prasowej odbyło się w środę 27 września 2023 na leszczyńskim Rynku. W trakcie spotkania kilka kandydatek wyjaśniało, jak ważny ma być głos kobiet w nadchodzących wyborach.

Głos kobiet będzie szczególnie ważny i będzie decydujący w tych wyborach. Dlatego zachęcamy wszystkie kobiety, by oddały swój głos, aby poszły na wybory - mówiła Karolina Pawliczak, kandydatka Koalicji Obywatelskiej.

Apel o udział w wyborach przedstawiła też kandydatka KO z Leszna, Adriana Machowiak.

Ponad sto lat temu nasze babki i prababki walczyły o niepodległą Polskę, ale i nasze prawa kobiet. Nie wiem czy wiecie, że 107 kobiet przypada na 100 mężczyzn. To my kobiety przesądzimy o wyniku tych wyborów. Proszę was bardzo, zdecydujcie przy urnach - twierdziła Adriana Machowiak.