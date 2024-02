Urząd miasta w Lesznie ogłosił konkurs. Co trzeba zrobić, aby wygrać rower, hulajnogę lub karnet na mecze Unii Leszno? Dariusz Staniszewski

Dlaczego to ważne dla miasta? Bo spora część podatku dochodowego PIT trafia do budżetu gminy, w której mieszka podatnik - informuje magistrat

Urząd miasta ogłosił konkurs z nagrodami. Skierowany jest do osób ogłasza konkurs dla osób, które złożą w Urzędzie Skarbowym w Lesznie PIT z leszczyńskim adresem zamieszkania. Ale to nie wszystko, bo trzeba wypełnić formularz, w którym urzędnicy pytają się o to, jak rozwijasz skrzydła w Lesznie? Zgłoszenia do konkursu ruszyły 15 lutego i potrwają do 17 maja 2024.