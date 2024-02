Wandale weszli do lasu. Leśnicy pokazali szkody w nadleśnictwie Karczma Borowa

Na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa leśnicy coraz częściej odnotowują bezmyślne akty wandalizmu. Dotyczy to zwłaszcza infrastruktury służącej turystom. Wiaty z ławkami i stolikami w lasach są przygotowane dla każdego, kto ma ochotę usiąść i odpocząć. W miejscu postoju pojazdów przy drogach również. Niestety, są i tacy, którzy dewastują urządzenia służące do wypoczynku lub edukacji.

W nadleśnictwie Karczma Borowa co roku konserwujemy urządzenia turystyczne. Wszystko po to, aby utrzymać je w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Robimy to wszystko za pieniądze nadleśnictwa. Z uwagi na czynione starania i ponoszone koszty, smutny jest fakt dewastacji tablic edukacyjnych, informacyjnych, koszy na śmieci czy ogrodzeń, a także ilości wyrzucanych do lasu śmieci - mówi Joanna Girtler z Nadleśnictwa Karczma Borowa.