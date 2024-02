Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Lesznie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar hałdy odpadów w Przysiece Polskiej. Ogień wybuchł w firmie, w której wielokrotnie paliło się ”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar hałdy odpadów w Przysiece Polskiej. Ogień wybuchł w firmie, w której wielokrotnie paliło się Kilkanaście zastępów straży pożarnej w sobotę - 10 lutego 2024 roku gasiło pożar hałdy odpadów w Przysiece Polskiej w gminie Śmigiel. Dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na terenie firmy Polcopper wielokrotnie wybuchały pożary o ogromnych rozmiarach. Jeden z nich gaszono przez trzy dni. Wtedy w akcji brało udział ponad 100 strażaków. Mieszkańcy Przysieki Polskiej i okolicznych miejscowości już dawno stracili cierpliwość, bo wraz z dymem i płomieniami w powietrze unosi się niemal cała tablica Mendelejewa. 📢 Ruszyła rozbudowa „Ventriculusa”. Placówka medyczna zajmuje duży kwartał w centrum Leszna Ciężki budowlany sprzęt wjechał na miejsce, gdzie mieścił się jeden z parkingów przy Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus”. Postawiony zostanie nowy budynek, w którym będą prowadzone usługi medyczne. Założony w 1992 roku „Ventriculus” mieści się pomiędzy ulicą Słowiańską a Nowym Rynkiem.

📢 Przygotowania do wiosny. Ogródki bez ciszy nocnej a co z toaletami w centrum Leszna? Radne i radni znieśli ciszę nocną w ogródkach wiedeńskich na rynku w Lesznie. Dużo mówiono o osobach spędzających czas w ogródkach i o tym, że są one magnesem przyciągającym ludzi do śródmieścia. A co z osobami wracającym „po piwie" do domu na obrzeżach miasta? W całym Lesznie są tylko dwie ogólnodostępne toalety. Z tego jedna nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024, czyli tak się bawi Kolejówka! ZDJĘCIA Dokładnie 88 dni przed maturą na tradycyjnej studniówce spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Maturzyści z leszczyńskiej Kolejówki bawili się w piątkowy (9.02.2024) wieczór i noc w Oazie.

📢 Wandale weszli do lasu. Leśnicy pokazali szkody w nadleśnictwie Karczma Borowa Wandale weszli do lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa. W pobliżu Bojanic w powiecie leszczyńskim zniszczono tablice informacyjne i spalono kosz na śmieci. Wiatr mógł rozprzestrzenić ogień na las. „Wandalizm jest przestępstwem ściganym z urzędu, a kara może sięgnąć nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - przypominają leśnicy. 📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w ,,jeziora'' z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Rolniczy protest zablokował Leszno w piątek 9 lutego 2024. Ciągniki na rondach i skrzyżowaniach. Zablokowana S5 koło węzła Leszno Zachód Setki rolniczych ciągników wjechało w piątek około 10.00 do Leszna blokując drogi. Akcja to element ogólnopolskiego strajku rolniczego. Do akcji skierowano wzmożone policyjne siły, ale korki w Lesznie są odczuwalne dla kierowców. Zwłaszcza w ciągu drogi krajowej numer 12 w samym mieście i w stronę Wschowy.Akcja ma potrwać do godziny 15.00. Około 13.00 rolnicy zablokwali oba pasy drogi ekspresowej S5 obok węzła Leszno - Zachód.

📢 Lekcja na szóstkę. Pociąg Zwycięstwa wjechał na dworzec kolejowy w Lesznie. Powodem była 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego Punktualnie o 8.52 na peron szósty dworca kolejowego w Lesznie wjechał Pociąg Zwycięstwa. "To wspólny pomysł Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kolei Wielkopolskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, i służyć ma prezentacji wiedzy historycznej na temat Powstania Wielkopolskiego" mówiła Karolina Langner-Krzywda z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

📢 Protest rolników w Wielkopolsce. Domagają się zmian w polityce UE. Trudna sytuacja na drogach w całej Wielkopolsce – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany!

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Bal w Finezji. Studniówka uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie „Poloneza czas zacząć" zwróciła się do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, dyrektorka szkoły Irena Szynkarek. W maju do egzaminów przystąpią uczniowie dziewięciu klas maturalnych. Studniówka miała miejsce w czwartek - 8 lutego 2024 w Finezji w Lesznie. Jednocześnie wszystkim maturzystkom i maturzystom życzymy samych piątek podczas egzaminów. 📢 Pączek czy deser melba? Zapraszamy w podróż po koktajlbarach dawnego Leszna Przez czwartek - 8 lutego 2024 trudno przejść bez pączka. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest dobra okazją do objadania się np. pączkami w jednej z wielu kawiarni w Lesznie. To też doskonała okazja do tego, aby powspominać kawiarnie i restauracje, które w PRLu były ostoją życia towarzyskiego i miejscem, w którym spędzało się czas przy ciastku i szklance fusiastej kawy. Zapraszamy w podróż do wybranych miejsc w Lesznie i bliskich okolicach, w których wypadało bywać, i gdzie zdobycie wolnego miejsca przy stoliku, było nie lada wyczynem.

📢 Nowy hotel w Lesznie wyrasta w centrum. Budowa powoduje utrudnienia W ścisłym centrum Leszna, przy ulicy Słowiańskiej, powstaje nowy hotel gotowy przyjąć nawet dwustu gości. Inwestycja wymagała wyburzenia kamienicy dawniej zajmowanej przez bank. Zostanie z niej tylko fasada i ta część prac właśnie odcięła jedną stronę chodnika i ścieżkę pieszo rowerową na Słowiańskiej. 📢 Jest kolejny kandydat na fotel prezydenta Leszna. ,,Chcę być alternatywą'' – mówi o sobie Adam Gbiorczyk ogłosił oficjalnie swój start w wyborach samorządowych i chce ubiegać się o fotel prezydenta Leszna. Kojarzony do tej pory głównie z Konfederacją kandydat startuje w tych wyborach z własnego komitetu pod nazwą ,,Drużyna dla Leszna'' 📢 Trwa akcja Pączki do Rączki 2024 w Lesznie. Pyszne pączki pomagają w leczeniu 29 tysięcy pączków trafia do mieszkańców Leszna i okolic w czwartek 8 lutego 2024 roku w ramach akcji charytatywnej Pączki do Rączki. W tym roku sprzedaż pączków wspomoże leczenie trojga dzieci: Borysa, Bartka, Grzesia.

📢 Pociąg Zwycięstwa wjedzie do Leszna. Bądźcie w piątek na dworcu PKP w Lesznie W piątek - 9 lutego 2024 roku na dworzec kolejowy w Lesznie wjedzie Pociąg Zwycięstwa. To wspólny pomysł Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kolei Wielkopolskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, i służyć ma prezentacji wiedzy historycznej na temat Powstania Wielkopolskiego. Skład w Lesznie zatrzyma się o 8.52. 📢 Transport dla seniorów i mobilny urzędnik w gminie Lipno? Tego chce Maciej Wiśniewski, kandydat na wójta gminy Lipno Transport dla seniorów i mobilny urzędnik, to pierwsza z propozycji przedstawionych przez Macieja Wiśniewskiego. Wicestarosta leszczyński chce zostać wójtem gminy Lipno. Przedstawiono również nazwiska osób, które są kandydatami do rady gminy Lipno. Wśród nich jest Agnieszka Pawlicka, sołtyska Wilkowic.

📢 Lewica w Lesznie idzie do wyborów razem z Trzecią Drogą. Kto będzie kandydatem na prezydenta? W Lesznie do wyborów samorządowych Lewica idzie wspólnie z Trzecią Drogą. Dziś taką wiadomość zakomunikowali działacze. Nie przedstawili jednak oficjalnie żadnych nazwisk. Te mamy poznać w w trzecim tygodniu lutego. Nieoficjalnie mówi się jednak kto będzie będzie kandydatem na prezydenta.

📢 Skoki narciarskie. Puchar Świata w Lake Placid inny niż wszystkie. Rozegrane zostaną aż trzy konkursy Skoki narciarskie na najwyższym poziomie od piątku do niedzieli będą w Lake Placid. Zawody Pucharu Świata w USA 9-11 lutego 2024 będą różnić się nieco od tych, które znamy z coweekendowej rywalizacji w prestiżowym cyklu. Sprawdź, co kibiców skoków czeka dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. 📢 Rolnicze protesty w piątek w Lesznie. Wiemy, gdzie będą utrudnienia i jak je ominąć W piątek 9 lutego 2024 w Lesznie, podobnie jak w całym kraju, zaplanowano protest rolniczy. W Lesznie udział w akcji zapowiada 600 rolników. Wraz ze swoim sprzętem wyjadą na drogi. Główną areną protestu w Lesznie będzie węzłeł Leszno Zachód. Tam kierowcy muszą spodziewać się utrudnień.

