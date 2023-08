Wiadomo już ila ma kosztować realnie remont pływalni Akwawit. To najwyższa kwota w historii miejskich inwestycji w Lesznie

Nasze szacunki zakładały wydatki na poziomie 65,248 mln złotych. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert, a dalsze decyzje będą należały do prezydenta i radnych – mówi nam Celina Pliżys – Kosmatka, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Lesznie.

Remont pływalni Akwawit to pomysł władz Leszna, które od kilku lat są właścicielem nieczynnej pływalni. W poniedziałek 21 sierpnia 2023 w Urzędzie Miasta Leszna otwarto oferty na to zadanie. Złożono dwie. Jedna, przedstawiona przez firmę Adamietz ( remontowała bibliotekę w Lesznie i buduje halę w Wilkowicach) opiewa na ponad prawie 74 miliony złotych ( 73.950.000,00 zł), droższa – od firmy z Bydgoszczy na niemal 88 milionów (87.912.694,15 zł)

Gdy miasto kupowało pływalnię nieczynną od 2018 roku, mówiono o kosztach modernizacji na poziomie 30 milionów. Dziś wzrosły one do przedziału 73-87 milionów złotych.

Basen Akwawit w Lesznie przez niemal trzy dekady był wizytówką Leszna. Zamknięto go w styczniu 2018 roku. Zobaczcie, jak to miejsce tętniło życiem przed laty.

Największa inwestycja w Lesznie po DK12? Remont Akwawitu kosztowny

Gdyby remont pływalni odbył się w oparciu o jedną z dwóch złożonych właśnie ofert, miałby kosztować między 74 a 88 milionów złotych. Byłaby to najdroższa inwestycja w historii leszczyńskiego samorządu. Do tej pory tylko koszty remontu DK12 zbliżyły się do tej kwoty. Remont drogi realizowany w kilkuletnim cyklu pochłonął nieco ponad 71 milionów złotych. Miasto po rozliczeniu inwestycji odzyskało pewną część z tej kwoty. Tańsza z ofert na Akwawit i tak byłaby droższa od kosztów remontu DK12.