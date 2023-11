Właśnie ogłoszono, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit. To był duma Leszna w latach 90 zobacz jak wyglądało miasto

Z prowincjonalnego miasta, Leszno stało się stolicą województwa

Leszno przez długie lata było cichym i prowincjonalnym miasteczkiem. Jednak w połowie lat 70. dwudziestego wieku dostąpiło nie lada awansu. Niespełna 40 tysięczne miasto stało się stolicą województwa. Wraz z awansem Leszna do ligi miast wojewódzkich, w mieście przybyło mieszkańców. Do Leszna włączone zostały Strzyżewice, część Gronowa i Zaborowo.

W 1998 roku, gdy Leszno straciło status stolicy województwa, w mieście przewagę miały kobiety. Mieszkało w nim 32 497 pań i 29 982 panów (razem - 62 274 osoby). Oznacza to, że miastu przybyło około 20 000 osób. Czy to dużo? Odpowiedź na to pytanie należy poszukać na portalu POLSKA W LICZBACH.